Genoa, Perin e Romero verso il rientro alla Juve: da risolvere le situazioni legate ai prestiti

In attesa di sciogliere il nodo allenatore, Italiano sarebbe in pole, il Genoa si sta preparando per la prossima stagione. Il presidente Enrico Preziosi ha deciso di affidare la direzione sportiva a Daniele Faggiano e l’ex dirigente del Parma è già al lavoro per rinforzare la rosa. Dopo un campionato culminato con la salvezza all’ultima giornata con il successo contro il Verona, l’obiettivo della società è quello di costruire una squadra per non soffrire come nelle ultime due stagioni. Fronte partenze, potrebbero essere diversi i giocatori che lasceranno la città della Lanterna, specialmente coloro che erano in rossoblu a titolo temporaneo.

Perin e Romero alla Juve - Fra i prestiti ci sono Mattia Perin e Cristian Romero, due assoluti protagonisti dell’ultima stagione targata Davide Nicola. Il portiere e il difensore rientreranno alla Juventus, proprietaria di entrambi i cartellini, per poi magari essere ceduti in prestito. Antonio Barreca, il cui prestito è stato rinnovato fino a fine mese, potrebbe far parte di quei giocatori che rientreranno alla base, il difensore è di proprietà del Monaco. Da sistemare anche le situazioni di Edoardo Goldaniga (Sassuolo), Marko Pajac (Cagliari) e Adama Soumaoro (Lille).

Si prova a trattenere - Diversi titoli temporanei anche in attacco con Iago Falque che è arrivato dal Torino, Andrea Pinamonti dall’Inter e Mattia Destro dal Bologna. Diverso potrebbe essere il futuro di Antonio Sanabria. L’attaccante, autore di una doppietta decisiva nel match contro gli scaligeri di Juric, è di proprietà del Betis Siviglia ma la società stava cercando di riscattarlo in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda Francesco Cassata potrebbe essere confermato dal Sassuolo. Termineranno invece il proprio contratto il 31 agosto anche Valon Behrami e Federico Marchetti. Anche in questo senso saranno attesi sviluppi.