Genoa, Perin: "Il gruppo non si è mai sfaldato nelle difficoltà e abbiamo tirato fuori il carattere"

vedi letture

Il portiere del Genoa Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento che stanno attraversando: "Siamo talmente abituati a lavorare ogni giorno sul nostro corpo che se non lo facessimo ci sentiremo in difetto, fra virgolette".

Favilli può definitivamente esplodere?

"Da quando sono arrivato che cerco di fargli capire determinate cose perchè ha delle qualità che sono fuori dal comune. Il problema è che lui ancora non lo sa. Il gol non deve essere un'ossessione pechè sono pronto a scommettere che in carriera ne farà tanti in A".

Cinque risultati utili nelle ultime sei partite. Quale è il segreto di questo Genoa?

"Abbiamo costruito un gruppo amalgamato che nelle difficoltà non si è mai sfaldato. Siamo sempre rimasti uniti. A gennaio siamo partiti con 11 punti, quando la maggior parte degli addetti ai lavori ci davano per sconfitti. Abbiamo tirato fuori il nostro carattere, siamo lì a lottare per la salvezza. Il campionato, se dovesse riprendere, è ancora molto lungo ma noi abbiamo una grande consapevolezza di essere un bel gruppo, forte, formato da uomini veri, oltre che da giocatori importante. Il pezzo importante del puzzle è stato il mister che è stato veramente bravo, oltre a livello tecnico-tattico, a livello psicologico a tirare su dei giocatori che, dopo il girone di andata, erano un po' a terra".