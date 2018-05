Genoa, Perin piace anche all'Inter. Idea Skorupski per la sostituzione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Mattia Perin è al centro di molti interessi in Serie A. Secondo Tuttosport oltre al Napoli (e alla Juve, secondo il Corriere di Torino) c'è anche l'Inter sul numero uno del Genoa, nome che potrebbe diventare buono in caso di partenza di Samir Handanovic. In quel caso il Genoa sarebbe pronto a puntare forte su Lucasz Skorupski della Roma.