Genoa, Perin: "Possibile vada via. Ballardini? Folle non confermarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Genoa, Mattia Perin, vincitore del Premio Gentleman 2018 consegnato durante la serata di gala al Palazzo della Borsa di Genova, parla così del proprio futuro e dell'allenatore rossoblù: "Ballardini va riconfermato, poi tocca al presidente scegliere. Lui dev'essere l'ancora, il traghettatore, il trascinatore. Ha fatto un miracolo, sarebbe da folli non riconfermarlo. Futuro? Non mi nascondo: a 25 anni mi piacerebbe misurarmi con la Champions League, soprattutto vorrei capire se posso meritarmi di giocare su quei palcoscenici. Se dovessi avere l'opportunità, ci penserei seriamente. È possibile che vada via, ma potrei anche restare. Salvezza? Dopo il Verona non abbiamo festeggiato. È da un po' che non esultiamo dopo una vittoria perché ci siamo messi in testa di trasformare un brutto campionato in un campionato più che dignitoso. Vogliamo superare la soglia dei 46 punti di due anni fa", le parole raccolte da Primocanale.