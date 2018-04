Genoa, Perin: "Potevamo fare di più. Ultimo derby? Non lo so"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Mattia Perin, portiere del Genoa, ai microfoni di Sky Sport dopo il derby pareggiato con la Sampdoria. "Potevamo fare di più, non è stata la nostra miglior partita. La Sampdoria ha dimostrato il suo valore, ci siamo posti come obiettivo quello di superare i quaranta punti. La squadra ha buone individualità, abbiamo cominciato male il campionato poi siamo stati bravi a capire la stagione che dovevamo fare per lottare per la salvezza. E' stato un cambio d'atteggiamento e mentale, i nostri attaccanti sono i primi difensori e tutti mi fanno arrivare pochi tiri. Il mio ultimo derby? Non lo so, devo tanto alla famiglia Preziosi ed al Genoa".