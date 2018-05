Genoa, Perin: "Pronto per la Juve e per giocarmi il posto con Szczesny"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato al sito del Corriere di Torino parlando di un suo possibile futuro alla Juventus: "Mi gratifica moltissimo sapere di essere un obiettivo bianconero. Piacere a un club come questo non è da tutti, già questo è un motivo d'orgoglio e mi fa molto piacere. Affare chiuso? Che io sappia no, ma è chiaro che se ci fosse la possibilità andrei alla Juventus. Vediamo cosa accade, ascolteremo tutte le possibilità, anche col Genoa. Sarà una scelta che farò nei prossimi giorni. Se lascerò il Genoa, che considero la mia casa, sarà per la Champions League. Voglio vedere se sono in grado di giocarla e credo di potermi giocare le mie carte. La concorrenza con Szczesny? Mi sento forte, dopo gli infortuni posso affrontare qualsiasi prova a cuor leggero. Sono consapevole che alla Juventus o in un qualsiasi top club troverò un altro portiere forte e che ci sarà da giocarsi il posto. Sono pronto per farlo. La Nazionale? E' un mio obiettivo e spero di meritarmi di raggiungerlo. Un saluto a Buffon? E' stato un punto di riferimento per qualsiasi portiere del Mondo. Credo sia il più grande della storia".