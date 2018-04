Genoa, Perin resta nel mirino del Napoli per il dopo Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Perin-Napoli più vicini”. Così titola Tuttosport in merito al portiere del Genoa, che si prepara per il derby contro la Sampdoria. Il quotidiano ribadisce che l'estremo difensore ex Pescara è nel mirino dei partenopei per raccogliere l'eredità di Pepe Reina. In estate, dunque, Perin potrebbe salutare la Liguria per accasarsi in Campania.