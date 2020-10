Genoa, Perin si sfoga: "Dà fastidio il cliché. Ci siamo stufati di passare per quelli che scherzano"

vedi letture

Il portiere del Genoa, Mattia Perin, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita contro il Verona, pareggiata per 0-0, dopo avere contratto il Coronavirus ed essere tornato negativo. "Mi hanno dato fastidio i cliché sul giocatore che non sta attento, che è superficiale. Non mi sono trovato in quello che è stato detto. Ci siamo stufati di passare per quelli che scherzano, ridono. Siamo persone".