Genoa, Perin: "Spero nella ripresa ma non sarà facile. C'è chi ha paura di tornare in campo"

vedi letture

Mattia Perin, portiere del Genoa in prestito dalla Juventus, ha parlato della possibile ripresa intervenendo all'evento di spogliatoio virtuale Locker Room - Fuga per la vittoria, dedicato dalla Luiss al calcio: "Mentalmente nessuno ha mai staccato, ci siamo sempre allenati a casa. Abbiamo idee diverse, qualcuno vorrebbe ricominciare, altri hanno paura. A me manca tantissimo il pallone. Io sarei per riprendere, la salute però va messa al primo posto. I protocolli che vengono fatti sono per proteggerci tutti. Sappiamo che ricominciando ci saranno piccoli casi, l'importante sarà saper gestire la situazione come in Germania. Fondamentale sarà il fattore della responsabilità, prendersi la responsabilità delle vite altrui pesa per chiunque. L'eventuale ripresa sarà un susseguirsi di problemi che porterà a tanti costi per le società, che già stanno perdendo".