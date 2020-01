Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa dà il bentornato a Mattia Perin, tornato in prestito dalla Juventus in queste ore: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Juventus Fc i diritti alle prestazioni sportive del portiere Mattia Perin (Latina, 10 novembre 1992) sino al termine della stagione 2019/20. Dopo gli anni giovanili a Genova con la conquista di un campionato Primavera e una Supercoppa, Mattia Perin, primo portiere nella storia del Grifone a partecipare a un Campionato Mondiale (Brasile, 2014), ha difeso i pali del team rossoblù dal 2013 al 2018 collezionando 148 presenze. In curriculum vanta una lunga trafila nelle rappresentative azzurre giovanili. Il palmares è arricchito da uno scudetto e una Supercoppa nazionale durante la militanza nel club campione d’Italia in carica".