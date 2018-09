Genoa, Perinetti: "Ancelotti diverso da Sarri ma altrettanto produttivo”

© foto di Chiara Biondini

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte, radio napoletana: "Ancelotti? Ricordo una grande merenda a casa sua a Reggiolo con il il papà. Ancelotti l’ho incrociato più volte in carriera, non ha una concezione univoca del gioco come Sarri, ha dei concetti un po' diversi ma altrettanto produttivi, farà benissimo, ci tiene a far vincere il Napoli, ma affrontare la Juventus non sarà semplice".