Genoa, Perinetti: "Blackout inspiegabile, no alla difesa a quattro"

© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ha parlato al Secolo XIX del crollo della squadra contro il Sassuolo: "Abbiamo avuto un blackout inspiegabile, non ci era mai successo. Siamo andati sotto e abbiamo lasciato spazio al Sassuolo. Dobbiamo ritrovare la strada giusta, non ci si può far abbattere dalle prime difficoltà. Sono sicuro che Ballardini troverà le soluzioni giuste per dare equilibrio alla squadra. Ma non è un problema di modulo, bensì di atteggiamento: non siamo costruiti per giocare a quattro dietro ma quando lo abbiamo fatto, nella ripresa, lo abbiamo fatto bene. Questo per dire che il modulo può aiutare ma è l'atteggiamento che conta".