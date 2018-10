Genoa, Perinetti: "Cambio Ballardini-Juric non inciderà su Piatek"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista a Tuttosport, Giorgio Perinetti, ds del Genoa, ha parlato anche del cambio in panchina tra Davide Ballardini e Ivan Juric e delle possibili ripercussioni sul rendimento di Krzysztof Piatek. "Non ci sono rischi, parliamo di uno che ha il gol nel sangue. Il prezzo? Non lo facciamo, dobbiamo ancora misurare i margini di crescita".