Genoa, Perinetti: "Dobbiamo toglierci da una lotta che non ci compete"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto prima del match contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Quanto manca alla salvezza?

"È una lotta diversa rispetto agli ultimi campionati, dobbiamo fare risultato. Dobbiamo evitare di rimanere risucchiati in una lotta che non ci compete".

Ballardini è in discussione?

"Mettere in discussione Ballardini per mezz'ora di fase difensiva, mi fa sorridere. Va giudicato nel suo ruolo globale, ci sarà un incontro a giochi fatti per non distrarre nessuno. Con questo incontro mi auguro di continuare con lui".