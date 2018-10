Genoa, Perinetti: "Dodici punti sono importanti, un buon bottino"

© foto di Chiara Biondini

Nel corso della presentazione di Ivan Juric, dal centro sportivo di Pegli ha parlato anche il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti. Queste le sue parole: "Le motivazioni del cambio di tecnico sono già state espresse. Tengo a salutare una persona a modo come mister Ballardini con cui abbiamo condiviso esperienze importanti. Do il bentornato a Juric che qui è di casa. Io sono forte e chiaro: mister Juric è preparatissimo, ha tutta la nostra stima, ha personalità e carattere che gli serviranno per dare un'identità alla squadra. Volevo solo fare un'annotazione sui risultati. Abbiamo 12 punti che sono importanti, un buon bottino. Sono un buon frutto del lavoro dello staff ma soprattutto dell'applicazione di giocatori disponibili e preparati. Loro hanno dato il massimo con Ballardini e lo faranno con Juric e sono sicuro che supereranno i loro limiti per il Genoa. Ci auguriamo che il mister possa fare un buon lavoro e di supportare la voglia di un gruppo valido dal punto di vista tecnico, morale e dal desiderio di far bene per questa maglia".