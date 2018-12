© foto di Chiara Biondini

Ha parlato così Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro l'Entella. "Ci teniamo alla Coppa Italia, abbiamo l'occasione di far giocare alcuni giocatori che sono scesi in campo di meno. E' un gruppo sano, meritano una passerella tutta per loro. Vedremo anche qualche titolare, vediamo che continuità riuscirà a dare Piatek al suo score. Vogliamo tornare alla vittoria ottenendo in campionato meno di punti di quanti meritavamo. I risultati non hanno dato il giusto compenso al lavoro della squadra e dell'allenatore, faremo bene stasera e anche domenica. A gennaio ci sarà soltanto qualche ritocco, ci manca l'esterno mancino. Piatek e Kouamé non si toccano".