Genoa, Perinetti: "Giovani italiani? Tecnici sperimentano troppo se stessi"

Nel corso dell'intervista a RMC Sport, Giorgio Perinetti, uomo mercato del Genoa, ha parlato anche della tematica relativa ai giovani italiani. "Come ha detto Mancini giocano pochi giovani italiani in Serie A. Bisogna mettersi a ragionare per trovare soluzioni. Il vero problema è che nelle Primavere italiane giocano troppi giovani stranieri. I giovani pensano già troppo all’aspetto economico, i procuratori promuovono troppo l’aspetto economico. Le squadre devono migliorare la qualità del lavoro per questi giovani, gli allenatori sperimentano troppo se stessi invece di lavorare con i giovani. Dobbiamo sostenere di più gli allenatori delle giovanili, anche dal punto di vista economico. I nostri ragazzi poi qui in Italia lavorano due ore per quattro volte a settimana, in Europa invece i ragazzi giocano quasi il doppio".