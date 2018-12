© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: "Su Kouamé e Piatek abbiamo avuto manifestazioni di interesse, ma come già detto non si muoveranno a gennaio. Non ci saranno movimenti su entrambi".