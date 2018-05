Genoa, Perinetti: "Juve interessata a Perin, ma non c'è trattativa in corso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve della possibile cessione di Mattia Perin alla Juventus: "Il giocatore ha manifestato la volontà di giocare la Champions League e il Genoa non può garantirgliela. Tutti i giocatori hanno delle aspirazioni, ora valuteremo il suo futuro. La Juventus ha mostrato interesse come altre società, ma ancora non è stata aperta una trattativa. Oggi c'è Consiglio di Lega, se la si farà viva ne parleremo, ma non c'è niente di programmato".