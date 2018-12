© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha smentito la partenza di Christian Kouamé, attaccante seguito da Napoli, Roma e Milan, nel mercato invernale. A Radio Sportiva il dirigente ha voluto blindare tutti i gioielli messi in evidenza dal suo club in questi primi mesi di stagione: “Il mercato di gennaio non è molto praticabile, è il mercato delle illusioni. Kouamé e Krzysztof Piątek, così come Cristian Romero, non si muoveranno anche se sono molto seguiti”.