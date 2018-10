Genoa, Perinetti: "Le gare con Milan e Inter ci aiuteranno a crescere"

© foto di Chiara Biondini

Prima della sfida di San Siro contro il Milan, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La classifica sorride? Conferma che abbiamo fatto un buon lavoro, che la squadra è partita bene. Ha assorbito bene anche il cambio del tecnico che sta lavorando per dare un'identità alla squadra secondo quelle che sono le sue idee. Le partite come quella di oggi e come quella di sabato con l'Inter ci aiuteranno a far crescere meglio i nostri giovani e a migliorare, che è il nostro obiettivo".