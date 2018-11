Genoa, Perinetti: "Napoli maturo. Juric in bilico? No, ha fatto bene"

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino - Dubbi per Giampaolo

Il Genoa ha paura? "Quello di Sarri è un godimento da guardare, quello di Ancelotti è uno scoglio. Il Napoli ha una grande mentalità. Con Sarri c’erano dei cali, con Ancelotti questo non avviene. Noi abbiamo delle armi e proveremo a far male".

Piatek segnerà? "A Napoli hanno paura, a Genoa sperano che segni. Credo che sia in un momento di forma e che cresca ad ogni allenamento".

Juric in bilico? "Si criticava Ancelotti dopo due partite di campionato… È in un momento difficile con un calendario difficile, ma la squadra ha fatto bene. Con la Juventus c’è stata una grande prestazione. Ha altri concetti di gioco rispetto a Ballardini. Adesso ci sarà la sosta e avrà anche la possibilità di verificare la condizione atletica".

Ounas? "E' un talentino. Ha delle qualità importanti, ma vedo che finalmente il Napoli utilizza l’organico completamente, che era il limite della squadra di Sarri. Ancelotti utilizza tutta la rosa, motiva tutti e purtroppo sabato affrontiamo questo Napoli. Ancelotti probabilmente farà un turn over, ma saranno tutti quanti motivati e sarà dura. Io credo che quando si gioca contro queste grandi squadre, bisogna pensare sempre a sé stessi. Sono sicuro che la squadra farà una gara importante.

In vista della sfida del weekend tra Genoa e Napoli, il dg del grifone Giorgio Perinetti ha parlato attraverso le frequenze di Radio Crc . "Napoli-PSG? Io credo che più della partita di ieri, bisogna parlare del cammino nel Napoli nel girone. L’urna ha regalato un girone tra virgolette proibitivo. Ancelotti ha sempre mostrato calma, dicendo che non si doveva spaventare e le prestazioni hanno dimostrato quanto detto. Il Napoli ha dato prova di saper gestire la partita e questo è segno di grande maturità", ha detto Perinetti.

