Genoa, Perinetti: "Piatek a gennaio non va da nessuna parte"

© foto di Federico Gaetano

Giorgio Perinetti, dirigente del Genoa, ha parlato di Krysztof Piatek, centravanti rossoblù, escludendo un suo possibile addio a gennaio, nonostante gli interessamenti di Roma, Inter e Juventus, ma anche di Barcellona e Bayern Monaco. "Normale che ci sia tanto interesse di club su di lui. È la grande rivelazione del campionato e noi come società, ma anche come tifoseria, ce lo dobbiamo godere. Quando nasce un amore non si pensa già al giorno in cui possa finire. Ora bisogna far stare tranquillo il ragazzo, d'altronde lui è uno solido e sembra vivere questa situazione stando sotto una campana di vetro. Speriamo che continui a fare gol. Comunque come a detto Preziosi non andrà via a gennaio. Con lui si può costruire qualcosa di grande".