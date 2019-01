Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il mercato dei rossoblù: “Ci sono alcuni calciatori che sono appena arrivati e pian piano dovranno inserirsi. Siamo dovuti intervenire per forza sul mercato, la cessione di Piatek è stata dolorosissima: il calciatore non avrebbe digerito un nostro no al Milan. Abbiamo rinforzato il centrocampo, dove avevamo proprio un problema numerico. Sturaro darà una mano a tutta la squadra”.