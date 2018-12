Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti, intervistato da Radio Sportiva, si è così espresso riguardo Ionut Radu, portiere in forza al club rossoblù: "Ha preso il posto da titolare e sta facendo molto bene, acquisendo sicurezza e questo ci fa piacere. Ho avuto Audero l'anno scorso a Venezia, anche a lui va data fiducia. Il mercato di gennaio? Non è molto praticabile, è il mercato delle illusioni. Kouamé e Piatek, così come Romero non si muoveranno anche se sono molto seguiti".