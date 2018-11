Genoa, Perinetti: "Rifiutate le offerte per Piatek, anche quella del Napoli"

JUVE: LA DIRIGENZA ALLONTANA IL RITORNO DI POGBA, IL BARCELLONA NON PUNTA SU BENATIA. INTER: CONTATTO CON LA SAMPDORIA PER ANDERSEN, RANOCCHIA VERSO L'ADDIO. MILAN: WENGER SMENTISCE IL POSSIBILE APPRODO IN ROSSONERO, DALL'ARSENAL PUO' ARRIVARE RAMSEY. LAZIO: RINNOVI IN VISTA PER LULIC,...