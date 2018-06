Genoa, Perinetti: "Roma su Laxalt? Piace, ma a noi lo ha chiesto la Lazio"

© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ha parlato a Vocegiallorossa.it dell'interesse della Roma per Diego Laxalt: "La Roma ce l'ha in testa da gennaio, so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la Lazio, poi non so. Luca Pellegrini può essere una contropartita? Ah, avete fatto già tutto voi... Va bene (ride, ndr). No no, non ho mai sentito questa cosa. Per ora non c'è niente, siamo all'inizio. Ripeto, Laxalt è un giocatore che la Roma ci ha chiesto a gennaio e adesso la Lazio".