Genoa, Perinetti: "Samp squadra forte, vogliamo fare un regalo ai tifosi"

Ha parlato così Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di Premium Sport prima del derby contro la Sampdoria. "La Sampdoria è una squadra forte, ottimamente diretta da Giampaolo ma noi abbiamo tanta voglia di regalare una soddisfazione ai tifosi. I punti di differenza ci sono ma non lo saranno in campo, dobbiamo esprimere il nostro massimo. Sono disposto a lavorare per evitare alcune sofferenze al Genoa, vogliamo stagioni più gratificanti di queste".