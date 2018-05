Genoa, Perinetti: "Squadre B utili se ben organizzate e programmate"

© foto di Chiara Biondini

Intervistato dai colleghi di Buoncalcioatutti.it, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato delle seconde squadre: "Sono utili se ben organizzate e programmate. Oggi va di moda definirle la panacea di tutti i mali: non è così perché bisogna cambiare i criteri di formazione dei giovani calciatori. La seconda squadra è un aiuto per le società nel fare controllare i propri calciatori. Per un ricambio generazionale del nostro calcio bisogna lavorare di più e meglio sulla formazione, aspetto che nelle altre nazioni avviene mentre in Italia è rimasto a livello non dico embrionale, ma tale per cui bisogna ancora lavorare sul concetto di formazione dei giovani giocatori".