Genoa, Perinetti su Perin: "Sarebbe in grado di sostituire Reina a Napoli"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto a Radio Marte in vista della sfida contro il Napoli: “La partita di domenica? La sconfitta al 94′ contro il Milan ci ha penalizzato. Ci mancano dei punti per essere tranquilli, c’è ancora da lottare e vogliamo chiudere il campionato senza sorprese. Troveremo un Napoli in lotta per lo scudetto, che ora è dietro solo perché ha trovato una Juventus più esperta e abituata a trovarsi in certe posizioni di classifica. Le visite di Reina col Milan? Il calcio di oggi ha dinamiche che si fa fatica ad accettare. Il Milan e Reina hanno tutelato i loro interessi, forse in questo momento particolare però era meglio rimandare. Perin potrebbe sostituirlo benissimo tra i pali azzurri, ma il Genoa proverà a tenerselo stretto. Se proprio dovesse lasciarci, sarei contento per lui che coronerebbe il sogno di giocare in Champions e per il Napoli che prenderebbe un ottimo portiere”, ha detto il dirigente rossoblu come riporta Tuttonapoli.net.