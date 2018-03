Genoa, Perinetti su Perin: "Vedremo se il Napoli scoprirà le sue carte"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sfida al Napoli sul campo per il Genoa di Giorgio Perinetti, ma con gli azzurri si parla anche di mercato, in particolare di Mattia Perin. Il direttore generale rossoblù ne ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Domande di Giuntoli per Perin? Nella settimana della gara si pensa solo al match. Ci sono ottimi rapporti con il Napoli, non so cosa succederà. Noi vorremmo tenerlo perché incarna l’anima del Genoa, però capisco che un giocatore abbia la voglia di misurarsi in competizioni come la Champions League, quindi si vedrà. Abbiamo sempre trattato con grande serenità e collaborazione. Un giorno il Napoli scoprirà le sue carte e vedremo cosa sarà opportuno fare".