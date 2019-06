Genoa, Perinetti sul futuro di Prandelli: "Aspettiamo il rientro di Preziosi"

© foto di Chiara Biondini

"Se Conte può vincere non lo so, nelle altre sue esperienze l'ha fatto e l'ha fatto subito. E' un grande ricercatore della vittoria attraverso la cura di tutti i dettagli, per l'Inter è un grande acquisto: con lui, Sarri e Ancelotti si restituiscono al nostro calcio grandi menti". Parole e pensieri di Giorgio Perinetti, dg del Genoa che ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'Sky'.

Quando deciderete il futuro di Prandelli?

"Aspettiamo il presidente prima di decidere il futuro di Prandelli. Con Preziosi affronteremo il discorso futuro, a partire dall'allenatore. Prandelli ha un contratto ed è giusto un confronto appena Preziosi rimette piede in Italia. L'attuale allenatore ha un contratto, eventuali novità verranno valutate più avanti".