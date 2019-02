© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato così dei gioielli rossoblù finiti nel mirino delle big: “Preziosi è sempre attivo e ogni operazione viene fatta di comune accordo con la società. Abbiamo cambiato allenatore e dovevamo assecondare le esigenze del nuovo tecnico. E’ vero che ho sempre detto che non si muoveva nessuno, ma il mercato è fatto di dinamiche. Così come il Milan non si è potuto opporre alla volontà di Higuain, il Genoa non si è potuto opporre alla volontà di Piatek. Kouame? Se n’è parlato, ma il Napoli ha deciso di non fare più nulla e siamo felici che il ragazzo non ne sia uscito distratto. Non c’è distanza tra Napoli e Genoa, dovevamo riparlarne e non se n’è più parlato. Le trattative nascono, ma possono anche non concludersi”.