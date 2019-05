Genoa, Perinetti: "Un po' di sana ansia, ma abbiamo le qualità per farcela"

© foto di Federico Gaetano

Il d.g. rossoblù Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Genoa-Cagliari: "Purtroppo siamo scivolati in una situazione delicata ma abbiamo tutte le qualità per farcela. Siamo davanti in classifica e quindi padroni del nostro destino, abbiamo voglia di chiuderla più in fretta possibile. C'è un po' di sana ansia, ma credo sia uno stimolo per superare l'ostacolo e gettare le basi per la permanenza, che credo sia doverosa per il Genoa ma anche meritata. È stato un anno difficile per tanti motivi, per gli infortuni patiti nell'ultimo periodo, ma penso che possiamo uscire da questa situazione già da stasera".