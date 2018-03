Genoa, Perinetti: "Vogliamo tenere Perin. Criscito? Manca la firma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite del Trofeo Maestrelli, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato dell'interesse del Napoli nei confronti di Mattia Perin, come riportato da gianlucadimarzio.com: "Non so se Perin sia un obiettivo del Napoli, sicuramente è un obiettivo del Genoa. Se riuscissimo a tenerlo per noi sarebbe una grande cosa, è il capitano ed è cresciuto con noi. Ma se dovessero arrivare offerte per lui da squadre che giocano la Champions League, sarebbe difficile dire no. Non so quali saranno le scelte del Napoli ma egoisticamente vorremmo tenerlo”.

Un contratto già pronto per Criscito?

"Non so se sia già pronto il contratto ma di sicuro manca la firma del giocatore. Vedremo se tornerà da noi, di certo se scegliesse di tornare a Genova per vestire la nostra maglia ne saremmo onorati. Aspettiamo e vediamo che succede".