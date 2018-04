Genoa, Perinetti: "Vorrei trattenere Perin, ma non so se sarà possibile"

© foto di Chiara Biondini

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato anche di mercato e del futuro del tecnico Davide Ballardini: “Una volta raggiunta la salvezza, che ormai è a un passo, parleremo con l'allenatore dei programmi che la società ha in serbo, è un problema che viene amplificato, ma è solo questione di tempistica così come per i giocatori con cui tratteremo il rinnovo. - continua Perinetti parlando di alcuni singoli – Laxalt-Roma? È una cosa estemporanea come ne nascono a gennaio, un'ipotesi che non si è mai concretizzata in una trattativa vera e propria. Perin? Vorrei restasse sempre qui, è bravissimo e ha qualità tecniche importanti, ma capisco che ambisca a piazze importanti e non so se la nostra volontà potrà essere rispettata. Bertolacci? Si sta esprimendo bene davanti alla difesa con Ballardini e non ha problemi fisici, vedremo in estate cosa penserà di fare il Milan”.