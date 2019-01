Genoa, piace il 2002 Amione del Belgrano per sostituire Romero

Bruno Amione nel mirino del Genoa per sostituire Cristian Romero. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX i liguri hanno messo gli occhi sul difensore classe 2002 del Belgrano e sperano di poterlo prendere al più presto per avere già in casa un giovane in grado di prendere il posto del centrale che piace tanto a Juve e Inter. Sullo stesso Amione si deve però registrare l'interessamento dei bianconeri e della Roma.