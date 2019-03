Secondo quanto riportato dall'emittente turca NTV il Genoa sarebbe sulle tracce di Dorukhan Toköz, centrocampista 22enne del Beşiktaş. La valutazione del giocatore è 6 milioni di euro. In questa stagione Dorukhan ha giocato 19 partite in tutte le competizioni, segnando 3 reti e in questa settimana europea ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore turca.