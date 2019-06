Genoa, piace l'attaccante Scamacca del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell’attaccante Gianluca Scamacca potrebbe essere al Genoa. Il classe ‘99 reduce da una stagione non brillantissima fra Olanda e Italia, si è messo in luce con la maglia dell’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria e una volta rientrato in Italia potrebbe vestire la maglia del Genoa. Lo rivela Sky Sport.