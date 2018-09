Genoa, Piatek: "Barça? Non credo sia vero. Non sono Lewandowski"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek, vera sorpresa dell'inizio della nuova Serie A e attuale capocannoniere, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non sto pensando a come ho iniziato la stagione ma al lavoro che sto facendo in allenamento e in gara. Penso al prossimo match con la Lazio. Non ci sono segreti, lavoro duramente in ogni allenamento e faccio quello che mi dice il mister. Non so perché mi chiamano il pistolero, forse perché ho ideato la mia esultanza. I giocatori polacchi della Samp mi hanno parlato di Genova e ho capito che sarebbe stato fantastico vivere in questa città. Non so se sia vero l'interesse del Barcellona, penso di no, ma molti ne hanno parlato. Non sono il nuovo Lewandowski, perché io gioco nel Genoa e lui nel Bayern".