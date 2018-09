Genoa, Piatek e il suo segreto: "E' il pallone che mi cerca"

Partenza sprint per Krysztof Piatek con la maglia del Genoa. Uno exploit che ha portato il nove del Grifone fino alla Nazionale che domani sfiderà l'Italia a Bologna. "Sono partito forte - ha detto l'attaccante dal ritiro della sua Nazionale (fonte Il Secolo XIX) -, è il pallone che...

Partenza sprint per Krysztof Piatek con la maglia del Genoa. Uno exploit che ha portato il nove del Grifone fino alla Nazionale che domani sfiderà l'Italia a Bologna. "Sono partito forte - ha detto l'attaccante dal ritiro della sua Nazionale (fonte Il Secolo XIX ) -, è il pallone che mi cerca... Ripetermi in Nazionale? Sarebbe bellissimo, c'è grande concorrenza e sono appena arrivato. Se il ct mi chiama sono pronto".

