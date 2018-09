Genoa, Piatek e la predilezione per la "Sud". Il Barcellona osserva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In tribuna al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per Sassuolo-Genoa, c'è anche Ramon Planes, ds del Barcellona, ospite proprio del club neroverde, come rivela Il Secolo XIX. Probabile che sul suo taccuino sia finito anche il bomber ex Cracovia Krzysztof Piatek, il quale ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità, come già fatto al Ferraris. Una particolarità: tutte le sue reti sono arrivate sotto la gradinata Sud. Col Bologna, dopo la sosta, la possibilità di battezzare anche la Nord.