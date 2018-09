Genoa-Piatek, il cuoco Preziosi e un affare nato a Ibiza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek è il giocatore più in vista della Serie A, il primo attaccante in Europa ad aver raggiunto la doppia cifra tra campionato e coppe. La Gazzetta dello Sport racconta il retroscena relativo all'acquisto del polacco da parte del Genoa, con un'idea nata in una sera di fine maggio a Ibiza. Il presidente Preziosi, cuoco per diletto, cucinava con successo il suo astice alla catalana mentre l'agente Giuffrida ricambiava la gentilezza proponendo i video di questo giovane attaccante di buone speranze. Le antenne del numero uno del Grifone si sono subito drizzate e nel giro di una settimana ha chiuso l'affare per evitare che il prezzo potesse lievitare. Adesso il valore è quintuplicato rispetto ai 4 milioni investiti a giugno.