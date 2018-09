Genoa, Piatek: "Marassi strepitoso e tifosi fantastici"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

23 anni, quattro gol all'esordio in Coppa Italia e una rete al debutto in Serie A. Krzisztof Piatek, attaccante del Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Cosa ho pensato al momento del gol contro l'Empoli? Niente, un attimo dopo pensavo alla chance seguente. Il Ferraris? Strepitoso. Lo stadio è bello, i tifosi fantastici, con la gente così vicino c’è un rumore clamoroso. Per fortuna in campo riesco a essere concentrato e non mi faccio distrarre", le parole del polacco.