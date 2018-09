Genoa, Piatek: "Mi impegno sempre per segnare e lo sto facendo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con gol contro il Chievo. "Io mi impegno per segnare e lo sto facendo. A me piace correre, anche tornare a dare una mano in difesa e non solo fare la punta centrale".