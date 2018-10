Genoa, Piatek: "Preziosi guardi più video. Barça? Non ci credo..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek ha parlato al portale polacco sportowefakty delle sue prime, straordinarie, settimane in Italia: "Io cerco di non leggere i giornali, sia su di me che sulla squadra. Per quanto riguarda il futuro non guardo oltre il prossimo allenamento. I record battuti, compreso quello di Shevchenko? Magari un giorno godrò a leggere queste cose... Ma anche giocando bene potrei passare qualche partita in panchina, la concorrenza in attacco al Genoa è molto forte. Il giorno della firma col Genoa? Non c'era nessuno ad aspettarmi, anche se io non mi aspettavo di vedere i tifosi. Poi durante le visite mediche qualche tifoso e qualche giornalista si era reso conto che era arrivato un nuovo giocatore. Adesso è tutto diverso. Spesso è difficile camminare cento metri pacificamente. I tifosi mi chiamano, mi dicono 'bomber' o 'pistolero' e cercano di pronunciare il mio nome correttamente. Oramai succede sempre meno di sentirlo con la 'a'. Quando ho iniziato a segnare con continuità in Serie A c'era la convinzione che la striscia sarebbe finita presto... Sono consapevole che prima o poi accadrà, magari passerò 1, 2 o forse 3 partite senza segnare. Succede anche a Cristiano Ronaldo. Il fatto che sia sopra di lui nella classifica marcatori non significa niente, non raggiungerò mai i suoi traguardi. Sarò felice se riuscirò a mantenere queste medie per 2-3 stagioni. Difficile mantenere questi ritmi? Non sono cambiato rispetto a Cracovia. Sto attento al cibo e lavoro duro, non mi chiedo se è facile o difficile. Ho solo fame, sempre. Ora il mio obiettivo è mantenere questa regolarità. Forse rispetto alla Polonia ho migliorato la concentrazione e non ripenso alle occasioni sbagliate. Lewandowski? Lo seguo da sempre cercando di imitarlo. Mi ha sempre impressionato spalle alla porta. Ultimamente mi ha dato molti consigli. Preziosi che ha ammesso di avermi comprato guardando solo i video? L'ho incontrato, a lui piace scherzare nonostante sia una persona molto seria. In quell'occasione non so se stava scherzando o no. Se così fosse però dovrebbe guardare più video visto che ha un buon occhio. La famiglia? Mi aiuta. Sia i miei genitori che la mia ragazza, mi fa restare coi piedi per terra. E mi sprona a non rimandare le cose. La spazzatura non si butta via da sola, anche se segno 4 gol. Il Barcellona su di me? Ho sentito, ma non ci credo (ride, ndr)".