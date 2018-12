© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi gioielli Krzystof Piatek e Christian Kouamé: stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso di "Sky Calcio Show", i tifosi rossoblù possono star tranquilli perché i due attaccanti finiranno la stagione allo stadio "Luigi Ferraris". Per l'ex Cittadella, però, sono avviati i discorsi con il Napoli, che potrebbe acquistarlo nel mese di gennaio e lasciarlo in prestito alla corte di Cesare Prandelli fino alla prossima estate.