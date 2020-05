Genoa, Pinamonti: "Ibrahimovic il mio idolo, ma da Icardi ho imparato molto. Sogno una big"

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato in un’intervista a L’Adige svelando i suoi idoli e ripercorrendo i passi più importanti della sua carriera, oltre a individuare il suo obiettivo futuro: "Zlatan Ibrahimovic è sempre stato il mio idolo, sono cresciuto guardando i suoi video. Poi allenandomi con Mauro Icardi, ho imparato molto da lui. Momenti belli? Il primo gol in Serie A contro la SPAL, indimenticabile. Poi l’esordio a San Siro, in Europa League: qualcosa di davvero emozionante e che non scorderò. Delusioni? Due momenti in particolare: la sconfitta in finale nell’Under 19 persa ai supplementari contro il Portogallo e anche l’1-0 della semifinale del Mondiale Under 20, persa contro l’Ucraina. Obiettivi? Quest’anno a Genova mi sono ambientato subito bene, ho trovato un grande gruppo, che mi ha accolto bene. Ho davvero tanti sogni. Il primo è affermarmi in una grande squadra. Il secondo è vincere trofei importanti. E poi per ultimo, ma non meno importante, arrivare in Nazionale”.