Genoa, Pinamonti: "Lavorare con umiltà per farmi trovare pronto per l'Europeo 2021"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, l'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha commentato le parole del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che aveva parlato di lui come il futuro degli azzurri: "Le parole di Mancini mi avevano reso molto orgoglioso, non lo nascondo. Io darò sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi e di conseguenza lavorando in silenzio e con umiltà cercherò di farmi trovare pronto per l'Europeo del 2021".