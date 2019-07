Genoa, Pinamonti: "Nel 2010 guardavo Pandev alla tv. Ora gioco con lui"

Il nuovo attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport soffermandosi in particolare sul rapporto col compagno di reparto Goran Pandev: "Piatek che esordì con una tripletta come me? Fa piacere. Per un attaccante è sempre bello fare gol. Io e Pandev compagni di stanza? Quando rientriamo siamo stanchi, Goran comunque è un grande compagno e ci aiutiamo tanto. Ha esperienza e gli ruberò tanti consigli per crescere ancora, ha davvero tanto da darmi. Dove ero nel 2010 quando Pandev vinceva tutto con l'Inter? Ero al Chievo, al settore giovanile, ma guardavo tutte le partite dell'Inter e Goran era un grande protagonista. E pensare che ora sono il suo compagno di stanza...".